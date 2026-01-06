Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan kaymakamlara ziyaret

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi ve Talas kaymakamlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi ve Talas kaymakamlarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a gerçekleştirdiği ziyarette Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve ilçe müdürleri de yer aldı.

Büyükkılıç, kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkati çekerek, birimlerde görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i de ziyaret eden Büyükkılıç, kaymakamlık bünyesindeki hizmet birimlerini gezerek görev yapan personelle bir araya geldi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş'e de ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç, kaymakamlıktaki birimleri gezerek personelle sohbet etti.

