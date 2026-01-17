Erciyes'te pistler, karnelerini alan öğrencilerle doldu

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu yoğunluk yaşanan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Erciyes'e geçen sene 2,5 milyon kişinin, ziyaret ettiğini, bu sene de sezon açıldığından beri 1 milyonu aşkın kişinin geldiğini aktaran Başkan Memduh Büyükkılıç, "İnşallah sömestr tatilinde 1,5 milyon vatandaşımız gelir. İnanıyoruz ki kar çok iyi. Mevsim itibariyle de yağmaya devam ediyor. Nisan ayını geçecek. Zaten 154 tane kar üretme mekanizmamızda söz konusu olduğu için bu destekle birlikte sezonu da uzatma imkanı olacak. 2,5 milyonu geçip, 3 milyona erişecek bir sayıyla sezonu kapatırız diye umuyor ve inanıyoruz. İlgi çok ama Erciyes nazlı bir gelin gibi adeta açılıyor, kapanıyor ve muhteşem Erciyes'imiz haşmetiyle 'Ben buradayım' diyor. Sömestr tatili, yılbaşı, Ramazan Bayramı derken her dönem ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik. Hafta sonları zaten yine doluyor, taşıyor. Malezya, Endonezya, Japonya Polonya, Çekya say say bitmiyor. Yurt içinden, yurt dışından charter seferleriyle tercihimiz Erciyes Kayak Merkezi diyoruz" dedi.

'SÖMESTR TATİLİ BOYUNCA GECE KAYAĞI DA VAR'

Sömestr tatili boyunca Erciyes Kayak Merkezi'nde her gün gece kayağı yapılacağını aktaran Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetleri, altyapı hizmetleri olsun. Bizler bu hizmetleri alırken işin mutfak tarafında adeta sabahlara kadar kayak merkezimizde gerekli çalışmalar, pistler hazırlanıyor. Gece kayağı var. Cuma, cumartesi günleri. Bugün akşamda bu gece de sömestr nedeniyle bunu uzattık. Her gün yapıyoruz. Sömestr tatili boyunca gece kayağı da var. 3 bin 916 metre yükseklikten, 3 bin 500'e kadar rahatlıkla çıkıp kayacağınız ortamı sağlayan bir altyapı. 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu. Daha ne diyelim? Kültür şehri Kayseri'den, kayak merkezi Kayseri'den, Erciyes'imizden herkese selam."

Furkan KAVUKLU-Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,