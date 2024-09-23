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Başkale'de Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Başkale'de Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'ın Başkale ilçesinde 20 Eylül'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, Ömerdağı Mahallesi'nde büyük zarara yol açtı. Belediye ekipleri, ev ve bahçelerde temizlik çalışmaları yürütüyor. Bölgedeki vatandaşlar, selin paniğini yaşarken, can kaybının olmaması sevindirici.

Van'ın Başkale ilçesinde sağanak sonrası oluşan selin zarar verdiği mahallede çalışmalar sürüyor.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Ömerdağı Mahallesi'nde 20 Eylül'de şiddetli sağanak etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.

Büyükşehir ve Başkale belediyeleri ekipleri, ev ve bahçelerin zarar gördüğü mahallede temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sele kapılan konteynerden son anda kurtulduğunu belirten Zeynep Şener, selin mahallede paniğe yol açtığını söyledi.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Şener, "Önce küçük bir sel geldi fakat evimize kadar ulaşmadı. Kitaplarımı konteynerden almaya gelmiştim. O sırada büyük sel geldi ve konteyneri alıp götürdü. Sele kapılmaktan son anda kuruldum." diye konuştu.

Baba Servet Şener ise "Sel esnasında camideydim. Çocuklarım ders çalışıyordu. Sel gelir gelmez hemen dışarı çıkmışlar. Geldiğimizde konteyner 300 metre sürüklenmişti. Zararımız oldu, mağduruz. Konteynerdeki tüm eşyalarımız sele kapıldı" diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

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