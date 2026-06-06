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Başiskele'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılayı işbirliğiyle sahilde düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan verdi. Vali İlhami Aktaş ve Kaymakam Soner Şenel'in katıldığı etkinlikte bu yıl 1000 ünite bağış hedefleniyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılayı Başiskele Şubesi işbirliğiyle sahilde gerçekleştirilen programda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Programa katılan Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kampanyanın önemine dikkat çeken Aktaş, hedeflenen bağış sayısına ulaşılması temennisinde bulundu.

Kaymakam Soner Şenel de geçen yıl 800 ünite bağış toplanan kampanyada bu yıl 1000 ünite hedeflendiğini bildirdi.

Şenel, kan bağışının toplumsal sorumluluk anlayışıyla yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türk Kızılayı Başiskele Şube Başkanı Bekir Çakır da 1 ünite kanın birçok hastaya umut olduğunu ifade ederek, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler ve ikramların sunulduğu etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
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