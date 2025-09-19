Başçiftlik, Yeşilyurt, Pazar ve Zile ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Pazar ve Zile ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Başçiftlik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Başçiftlik Kaymakam Vekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Şaban Bolat, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Tokat Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Onur Kökçü ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra Döner, gazileri ve şehit ailelerini makamında kabul etti.

Pazar

Pazar Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zile

Zile Belediyesi karşısında bulunan alanda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Çağlar Tekin ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Ceyhun çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.