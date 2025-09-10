Başbakan Starmer, Rusya'ya karşı baskı artırılacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, İsrail'in dün Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin, " İsrail'in Doha'da gerçekleştirdiği saldırıları kınıyorum. Bu saldırılar Katar'ın egemenliğini ihlal etmektedir. İngiltere ve birçok müttefikimizin taahhüt ettiği barışı sağlamaya hiçbir katkısı yoktur." dedi.

Starmer, dünkü saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak Al Sani'nin saldırıya rağmen ateşkes ve iki devletli çözüme yönelik diplomasi alanındaki çalışmalarına devam edeceklerini açıkça belirttiğini aktardı.

Bu konuda Al Sani ile aynı görüşte olduğunu ve bu nedenle pazartesi günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Londra'da bir araya geldiğini belirterek "Bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğim. İsrail'in eylemlerini kınadığımızı açıkça belirteceğim. Ayrıca, yardımlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini de açıkça belirteceğim." diye konuştu.

"İngiltere'nin Polonya'ya desteğini açıkça belirttim"

Starmer, konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını ihlaline de değindi.

Başbakan Starmer, söz konusu olayın ardından bu sabah Polonya Başbakanı Donald Tusk ile telefon görüşmesi yaptığını ve İngiltere'nin Polonya'ya desteğini açıkça belirttiği aktardı.

Ukrayna'ya verilen destekte de kararlı olduklarını vurgulayan Starmer, "Ortaklarımızla ve Gönüllüler Koalisyonu'nun liderliği aracılığıyla, adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Putin üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Starmer, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Mandelson'a güvendiğini söyledi

Oturumda, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı da gündeme getirildi.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin lideri Kemi Badenoch, Başbakan Starmer'a, Epstein ile söz konusu yakın ilişkisinin ardından Mandelson'a hala güvenip güvenmediğini sordu.

Starmer, Mandelson'ın, Epstein ile olan ilişkisi için defalarca derin pişmanlığını dile getirdiğini ve bunu yapmasının doğru olduğunu belirterek "Ona (Mandelson'a) güveniyorum ve İngiltere-ABD ilişkilerinde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Mandelson'ın, Epstein'a "en iyi dostum" dediği iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Mandelson'a ait olduğu öne sürülen 2003 tarihli bir doğum günü kutlama mesajını yayımlamıştı.

İddiaya göre, Mandelson doğum günü tebriğinde, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'dan, "Hayatıma paraşütle inen, keskin zekalı ve akıllı bir adam." olarak söz etmişti.

Epstein'ın 50'nci yaş gününü kutlayan Mandelson, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadelerini kullanmıştı.

Doğum günü kutlama mesajında yüzü gözükmeyen iki kadınla çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Mandelson, Epstein hakkında "Dünyanın neresinde olursa olsun en iyi dostum olarak kalacak." yorumunu yapmıştı.

Büyükelçi Mandelson'ın ismi paylaşılmayan sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Mandelson'ın Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.