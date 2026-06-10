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CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Ali Mahir Başarır: 12 Eylül Sabahı Konuşan Kenan Evren'in Sözlerini Hatırlattı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 9 milletvekilinin disipline sevk edilmesine tepki göstererek, MYK'nın bu kararını hukuksuz bulduğunu ve Müslüm Sarı'nın tavrının 12 Eylül'ü anımsattığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 9 milletvekilinin disipline sevk edilmesine ilişkin "Beni ve arkadaşlarımı ancak PM ihraç edebilirken atanmış bir MYK bu kararı verdi. Müslüm Sarı denilen o kişi konuşurken 12 Eylül sabahı konuşan Kenan Evren'in sözleri ve edası çağrıştırdı, hatırlattı. Çünkü o da ülkenin yönetimine el koymuştu bunlar da Türkiye'nin birinci partisine el koydu" dedi.

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarır şunları söyledi:

"Açıklama yapılacak hiçbir şey yok. Bakın bu karar geldiğinde ben Meclis'te emekliyi, işçiyi tarım işçilerini, çiftçileri konuşuyordum. Yani milletin sorunlarını konuşuyordum. Bizim derdimiz bu iken oradaki arkadaşlar 12'inci katta böyle mesnetsiz hukuksuz bir karar almış. Göremedikleri şu, millet onlar hakkında zaten tedbirli disiplin sürecini başlatmış ihraç da etmiş. Bizleri insanlar kalbinden gönlünden ihraç etmediği sürece vız gelir bize. O yüzden ben bu aciz durumdaki arkadaşlara diyorum ki: İşgal ettiğiniz hukuksuz o kirlettiğiniz koltukları boşaltın."

"12 EYLÜL SABAHI KONUŞAN KENAN EVREN'İN SÖZLERİNİ ÇAĞRIŞTIRDI"

Başarır, yarın gerçekleştirilecek PM toplantısına ilişkin sorulan soruya ise "Arkadaşlarımız gidecek bu durumu söyleyecek, beni ve arkadaşlarımı ancak PM ihraç edebilirken atanmış bir MYK bu kararı verdi. Müslüm Sarı denilen o kişi konuşurken 12 Eylül sabahı konuşan Kenan Evren'in sözleri ve edası çağrıştırdı, hatırlattı. Çünkü o da ülkenin yönetimine el koymuştu bunlar da Türkiye'nin birinci partisine el koydu. Katılma hakkım var ama benim bir görevim var, Meclis'te olmam lazım, bu hafta nöbetçiyim, 86 milyonun hakkını savunacağım."

Kaynak: ANKA
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