Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 'Uluslararası Matematik Yarışması'nda başarı elde etti

BAŞAKŞEHİR Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 50'den fazla ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı International Math Challenge'da (Uluslararası Matematik Yarışması) 65 madalya kazanarak uluslararası alanda başarıya imza attı. Madalya alan öğrenciler Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla düzenlenen International Math Challenge (Uluslararası Matematik Yarışması) matematik olimpiyatında, Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri önemli bir başarı elde etti. Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü yarışmada öğrenciler, 3 altın, 21 gümüş ve 41 bronz olmak üzere toplam 65 madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti.

'MATEMATİK EĞİTİMİ, YALNIZCA AKADEMİK BAŞARI DEĞİL, HAYATA HAZIRLIK ANLAMINA DA GELMEKTEDİR'

Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bünyamin Özdemir, "Birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen, matematiksel düşünme, analiz ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlayan bu prestijli uluslararası olimpiyatta öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerimiz; üç altın, yirmi bir gümüş ve kırk bir bronz madalya olmak üzere toplamda altmış beş madalya kazandı. Bu üstün başarı sayesinde madalya alan öğrencilerimiz, uluslararası arenada ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Ayrıca yarışmada en yüksek başarıyı gösteren öğrencilere sunulan doğrudan üniversite kabulü ve burs olanakları, öğrencilerimizin akademik geleceği açısından son derece önemli bir fırsat oluşturdu. Bugün burada, matematiğin yalnızca bir ders olmanın ötesinde; düşünmeyi öğreten, sabrı geliştiren ve geleceği şekillendiren bir bilim olduğunu bir kez daha görmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Matematik, problem çözme becerisini geliştirir; analitik düşünmeyi öğretir ve bireyin karşılaştığı zorluklara sistemli çözümler üretmesini sağlar. Bu nedenle matematik eğitimi, yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda hayata hazırlık anlamına da gelmektedir" dedi.

'MATEMATİĞİ EZBERLEMENİZİ DEĞİL, MATEMATİĞİ KEŞFETMENİZİ İSTİYORUZ'

Matematik öğretmeni Yusuf Ergülcü ise "Biz bu süreçte öğrencilerimizle birlikte yalnızca soruları çözmedik. Aynı probleme farklı açılardan bakmayı, yanılmaktan korkmamayı ve en önemlisi vazgeçmemeyi öğrendik. Uluslararası matematik yarışması; dünyanın dört bir yanından binlerce öğrencinin katıldığı, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda analitik düşünme, strateji geliştirme ve zihinsel dayanıklılık gerektiren son derece kıymetli bir organizasyondur. Bu yarışmaya hazırlanırken öğrencilerimizin gösterdiği emek, disiplin ve kararlılık, bugün kazandıkları madalyalardan çok daha değerlidir. Sevgili çocuklar, aldığınız bu madalyalar bir sonuç değil; daha büyük sorunların, daha derin düşüncelerin ve daha cesur hayallerin bir başlangıcıdır. Cahit Arif'in da dediği gibi, bizim derslerde her zaman vurguladığımız üzere; matematiği ezberlemenizi değil, matematiği keşfetmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi 'Uluslararası Matematik Yarışması'nda temsil ederek gümüş madalya kazanan Kerem Ergülcü (8), "Yarışma çok güzel geçti. Bu süreçte hazırlanırken bana destek olan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Açıkçası zor bir yarışmaydı; ancak benim için en önemli olan, bu organizasyona katılmak ve yarışmayı sonuna kadar sürdürmekti" diye konuştu.

Yarışmada gümüş madalya alan öğrencilerden İpek Altuntaş (8) ise "Yarışma çok güzel geçti. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yaşıtlarıma asla pes etmemelerini ve bu tür yarışmalara katılmanın son derece önemli olduğunu söylemek isterim" dedi.

Yarışmada altın madalya elde eden öğrencilerden Ömer Metehan Karabıyık (10) da "Yarışma çok güzel geçti. Bu yarışmaya yaklaşık iki ay boyunca hazırlandım. Bu süreçte birçok deneme çözdüm ve çıkmış sorular üzerinde yoğun şekilde çalıştım. Sınav, çıkmış sorulara kıyasla daha zordu; ancak ülkemi temsil ederek altın madalya kazanan üç kişiden biri olmayı başardım. Hazırlık sürecinde yaz boyunca babamla birlikte defalarca deneme çözdük. Tayland'a gittiğimizde de çalışmalarımı sürdürdüm. Orada altın madalya kazanarak ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülkeme döndükten sonra çalışmalarımıza yeniden başladık. Tekrar Tayland'a gidip ülkemi temsil etmek için hazır ve motiveyim" dedi.