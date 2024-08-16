Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 17 kişi gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İddialar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tapu müdürlüğünde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı belirlendi ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

İstanbul Başakşehir'de tapu müdürlüğünde rüşvet karşılığında işlem yapıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şahısların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE RÜŞVET OPERASYONU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teknik takip uygulamalı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

1 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Tapu Müdürlüğü görevlilerinin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, müdürlükteki güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı ve 2 tapu memurunun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Başakşehir Operasyon istanbul Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

Süleyman Sürücü:

Ülkede rüşvetin girmediği tapu müdürlüğü kaldı mı acaba.......

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i açıklandı, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir?
title