Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması Başvuruları Başladı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na başvurular 13 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması, yenilikçi fikirlerin ve çözüm odaklı projelerin adresi olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Living Lab, bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışma kapsamında katma değeri yüksek, özgün tasarımlı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için güçlü bir platform sunuyor.

Yarışma kapsamında bu yıl 4 ana ve 3 özel ödül kategorisinde toplam 15 ödül verilmesi bekleniyor.

Dereceye giren projelere verilecek ödüller şu şekilde sıralandı:

"Ortaokul Kategorisi: 100 bin lira, 60 bin lira, 40 bin lira. Lise Kategorisi: 150 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira. Üniversite/Yüksekokul Kategorisi: 300 bin lira, 200 bin lira, 100 bin lira + Başakşehir Living Lab staj imkanı. Akademisyen/Öğretmen Kategorisi: 350 bin lira, 230 bin lira, 120 bin lira."

Yarışmada, "En Başarılı Okul", "Başvurusu En Çok Kabul Edilen Okul" ve "En Başarılı Danışman" kategorilerinde de özel ödüller sahiplerini bulacak.

Başvurular, 13 Kasım Perşembe saat 15.00'e kadar "www.basaksehirlivinglab.com" internet sitesinden yapılacak. Başvuruda bulunanlardan, proje hedeflerini anlatan PDF dosyası ile projenin çalışır prototipini gösteren videoyu göndermeleri talep edilecek.

Yarışmada, ön eleme sürecinde projelerin yenilikçi yönü, uygulanabilirliği ve özgünlüğü dikkate alınacak. Finale kalan projeler ise tasarım, maliyet, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı gibi kriterlerle değerlendirilecek.

Yarışmanın final sunumları 29-30 Kasım'da yapılacak. Ödül ve proje sergisi ise 24 Aralık'ta düzenlenecek.

"Hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürme zamanı geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarışmanın genç girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başakşehir Living Lab'ın fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkesin adresi olmaya devam ettiğini kaydeden Kartoğlu, "Her yıl daha fazla katılımla büyüyen inovasyon yarışmamızda hayal gücünü ve yenilikçi düşünceni ortaya koymak için seni de Başakşehir'e bekliyoruz. Fikrine güvenen, projesine inanan herkes gelsin. Yeni bir fikriniz, çözüm odaklı bir projeniz ya da ekibinizle geliştirmek istediğiniz bir tasarımınız varsa sizleri de bu heyecana davet ediyoruz. Hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürme zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.