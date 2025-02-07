İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul Başakşehir'de 2 katlı kauçuk imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kaplarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıda mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA, AA