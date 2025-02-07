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İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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İstanbul Başakşehir'de 2 katlı kauçuk imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kaplarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıda mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: DHA, AA

İstanbul'da kauçuk atölyesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

solaklar ölü var mı ölü diye ağızlarını açmış bekliyordur. vefat eden insanlar üzerinden bile rant sağmaka için. OYSA YANGINDA ÖLEN ZAVALLI İNSANLAR KENDİ BELEDİYLERİNİN İHMALİ İLE HAYATINI KAYBETTİ. beyoğlunda öyle bolu da öyle...

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