BAŞAK CENGİZ'İN ANNESİ BUGÜN ORUCUMU BAŞAK'IN BAYRAMI İLE AÇACAĞIM

Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un davasında karar verildi. Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, aile avukatı Mustafa Tırtır'ın yanı sıra Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan adliye bahçesinde açıklama yaptı.

ORUCUMU BAŞAK'IN BAYRAMI İLE AÇACAĞIM

Sözü ilk olarak alan anne Beyhan Cengiz, Başak Cengiz'in bugün bayramı, hakim kadınlara umut olan haberi verdi. Davamız sonuçlandı. Ben inanıyorum ki, aslında idam kararı olsaydı, Türkiye'mizde onu bile vereceklerdi. Ellerinde en ağır ceza neyse zalime onu verdiler. O yüzden hakimime, savcıma, avukatlarımın her birine ayrıca burada toplanan kameramanlardan tutun da yanımda olan her partideki insanlara binlerce teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Kadınların yakasından zalimler düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Biz gücümüzü birleştirdiğimiz zaman böyle zalimler kendi nefeslerine yenik düşüp kadınlara zarar vermeyecek. Biz bu karardayız. Verilen karardan ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek ama şu mübarek ramazan gününde orucumu Başak'ın bayramıyla açacağım. Hakimin ağızından çıkan odaklandım. İnan çok acı ama kadınlara umut oldu. Umut kararını verdi hakim. Haklının yanında durdu. Hepinize teşekkür ediyorum dedi.

ADALET TECELLİ ETTİ

Öldürülen Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise Eşimin de söylediği gibi adalet tecelli etti. En ağır cezayı aldı. Biz de bundan memnunuz. İnşallah bir daha böyle kadın cinayetleri yaşanmaz. İnsanlarda üzülmez. Herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Kararın ardından açıklama yapan aile Avukatı Mustafa Tırtır, Bugün karar günüydü. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi son derece adilane yargılama yürüterek bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aslında çok gerek olmamasına rağmen önce gözlem ihtisas dairesinden ardından dördüncü ihtisas kurulundan rapor almasına rağmen herhangi bir çelişki olmamasına rağmen sanık müdafilerinin taleplerini kabul ederek Adli Tıp Kurumu üst kuruluna gönderdi. Adli Tıp üst kurulu yani bu ülkenin en büyük kurumlarından birisi, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi. Mahkeme bugün adli tıp üst kurulunun kararına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi diye konuştu.

DEVLETİMİZ KADINLARIMIZIN YANINDADIR

Duruşmayı takip eden Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in talimatlarıyla duruşmayı bugüne kadar takip ettik. Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Annemiz ve babamız burada. Başak Cengiz kardeşimiz geri gelmeyecek ama bundan sonra toplumun huzuru için inşallah emsal bir karar teşkil edecek. Devletimiz kadınlarımızın yanındadır ifadelerini kullandı.

