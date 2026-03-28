Irak Başbakanlık Ofisi: IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA saldırısı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Sudani, olayı kınayarak güvenlik birimlerinin birlikte çalışmasını istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
500

İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
İran, İsrail’in Beyt Şemeş kentini vurdu: 12 yaralı

İran bir kez daha İsrail’i vurdu! Çok sayıda yaralı var