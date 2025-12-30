Bartın Üniversitesi öğrencileri kış sporları uygulamalarını Sarıkamış'ta yaptı

BARTIN Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yürütülen 'Kış Sporları' dersi kapsamında, dönem boyunca teorik olarak verilen eğitimlerin uygulamaları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi. Kristal karları ve doğal parkurlarıyla öne çıkan Sarıkamış'ta yapılan çalışmalar, öğrencilere hem sportif hem de mesleki deneyim kazandırdı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün 'Kış Sporları' dersi kapsamında, dönem boyunca teorik eğitim alan öğrenciler, uygulamalarını ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaptı. Uygulamalı eğitimler, ders sorumluları doktor öğretim üyeleri Murat Sarıkabak, Handan Yılmaz ve Ayşe Kübra Aktaş koordinasyonunda, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin katkılarıyla yürütüldü. Dağcılık eğitimlerine Barış Demirci destek verirken, programlara yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Eğitimler, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Bartın İl Temsilciliği ve Bartın 74 Dağcılık Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Zorlu kış koşullarında yapılan uygulamalarda öğrenciler; buz pateni, kayak, trekking, hiking ile yaz ve kış dağcılığı branşlarında saha çalışmaları yaptı. Programda teknik becerilerin yanı sıra güvenlik, ekip çalışması, dayanıklılık ve kriz yönetimi konularına da ağırlık verildi.

EKİP ÇALIŞMASI

Uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmıyor, doğa koşullarında güvenli hareket etme, ekip çalışması, dayanıklılık ve kriz anlarında doğru karar alma konularında da önemli kazanımlar elde etti.

Ders uygulamalarının ardından öğrenciler ve akademisyenler, Kars merkezdeki tarihi ve turistik alanları da ziyaret etti. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Peynir Müzesi, Katerina Köşkü, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ve Camisi, Kars Tarihi Evleri, Merkez Kümbet Camisi ile Kars Kalesi gezildi. Kültürel geziler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mihmandarları eşliğinde gerçekleştirildi.

Doktor öğretim üyesi Murat Sarıkabak, Kars Valiliği'nin himayesinde gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrenciler üzerinde hem mesleki hem de kültürel açıdan beklenenden çok daha güçlü etkiler bıraktığını belirtti.