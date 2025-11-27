Bartın Üniversitesi, 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Başarı Gösterdi

BARTIN Üniversitesi (BARÜ) dünyanın saygın üniversite değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan '2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda (World University Rankings 2026) önceki yıla göre üniversite sayısındaki artışa rağmen 1001-1200 bandındaki yerini koruduğunu duyurdu. Türkiye'den 109 üniversitenin değerlendirildiği listede ise 6 üniversiteyle birlikte 16'ncı sırada yer aldığını bildirdi. 'Araştırma Kalitesi' kategorisinde dünyada 624'üncü, Türkiye'de 4'üncü olduğunu aktardı. Devlet üniversiteleri arasında ise birinci olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"BARÜ, yine THE tarafından yayımlanan '2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'na (Interdisciplinary Science Rankings) bu yıl ilk kez girerek dünyada 401-500 bandında yer almayı başardı. Üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ve çalışmalarındaki sürdürülebilirliklerini; araştırma finansmanı, akademik süreçlerin yönetimi, altyapı olanakları, araştırma kalitesi gibi farklı ölçütler üzerinden değerlendiren listede BARÜ, Türkiye sıralamasında 93 üniversite arasından 7 üniversiteyle birlikte 33'üncü sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında ise 22'nci sırayı 5 üniversiteyle paylaştı.

"Genel sıralamalardaki başarılarının yanında alan bazlı sıralamalarda da yer alan BARÜ, ShanghaiRanking '2025 yılı Akademik Alanların Küresel Sıralaması' (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) sonuçlarına göre "İnşaat Mühendisliğiö alanında dünyada 301-400 bandına yerleşerek önemli bir başarı kaydetti. Türkiye'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından 3'üncü sırayı iki üniversiteyle paylaştı. Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 57 konuyu kapsayan değerlendirmede 92 ülke ve bölgeden yaklaşık 2000 üniversite 2025 sıralamasında yer aldı.

"BARÜ'nün akademik üretkenliği ve araştırma kapasitesindeki artış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın hazırladığı '2025-2026 URAP Türkiye Sıralaması'na da yansıdı. BARÜ, makale ve atıf odaklı 15 göstergeye dayalı değerlendirmede geçen yıla göre 14 basamak yükselerek genel sıralamada 198 üniversite arasından 59'uncu oldu. Devlet üniversiteleri arasında 48'inci sıraya yükselen BARÜ, 'Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler' kategorisinde 14'üncü, '2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler' kategorisinde ise 18'inci sıraya yerleşerek çeşitli alt kategorilerde de istikrarlı yükseliş gösterdi. BARÜ makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi/öğrenci, uluslararası iş birliği, yurt içi iş birliği ve TÜBİTAK proje göstergeleri gibi değerlendirmeye alınan kriterlerde de puanını artırmayı başardı.

"Akademik performansı, araştırma kalitesi ve disiplinler arası üretkenliğiyle öne çıkan BARÜ'de istihdam odaklı eğitim vizyonu doğrultusunda yeni adımlar da atılıyor. Bu doğrultuda üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması hedefiyle Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun kurulması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun bulundu. Ayrıca bölgesel kalkınmaya katkı sunacak Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin işletilmesi ve yönetilmesinden sorumlu olacak "Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Ar-Ge Anonim Şirketiönin (BARÜTEK) kuruluşu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.Böylece BARÜ hem bilimsel başarılarıyla hem de bölgesel kalkınmaya yönelik stratejik yatırımlarıyla Türkiye'nin yükselen üniversiteleri arasında konumunu pekiştiriyor."