Bartın haber | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçiler yaşadıklarını anlattı (2) Güncel Haberler Bartın yerel gündem haberine göre Madenci Aydın Kalaycı ve Celal Kara ile röportaj Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçileri Aydın Kalaycı ve Celal Kara yaşadıklarını anlattı. Madenci Aydın Kalaycı ve Celal Kara ile röportaj Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçileri Aydın Kalaycı ve Celal Kara yaşadıklarını anlattı. (2) Kaynak: AA / Güncel Amasra Bartın Aydın Güncel Haberler

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