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Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Bartın'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik bonzai, ecstasy, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BARTIN'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 94,91 gram sentetik bonzai maddesi, 6,53 gram bonzai hammaddesi, 6 ecstasy, 3,44 gram metamfetamin, 66,77 gram sentetik kannabinoid sıvı bonzai maddesi, 49,14 gram plastik şişe içerisinde aseton, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 elektronik sigara içerisinde sıvı bonzai maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 36 kartuş ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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