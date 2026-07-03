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Yayladan dönerken traktörle uçuruma yuvarlandı, 7 saat sonra ölü bulundu

Yayladan dönerken traktörle uçuruma yuvarlandı, 7 saat sonra ölü bulundu
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Bartın'da yaylada uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Ali Rıza Çetinarslan (55) hayatını kaybetti. Cansız bedeni, 7 saat sonra yoldan 50 metre aşağıda bulundu.

BARTIN'da yaylada uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Ali Rıza Çetinarslan (55), yaşamını yitirdi. Çetinarslan'ın cansız bedeni, yaklaşık 7 saat sonra, yoldan 50 metre aşağıda bulundu.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Gezen Yaylası Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. Yaylada çalıştıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Kumluca beldesine gitmek üzere yola çıkan Ali Rıza Çetinarslan'ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonucunda Çetinarslan'ın, yaklaşık 7 saat sonra yoldan yaklaşık 50 metre aşağıda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sedyeye alınarak bulunduğu yerden çıkarılan Çetinarslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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