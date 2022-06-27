Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)

VALİ ARSLAN: VATANDAŞLARIMIZIN ÇOĞUNU TAHLİYE ETTİK

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sağanağın en çok etkilediği noktalardan Bartın Irmağı kenarında incelemelerde bulundu. Şu ana kadar kentte can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirten Arslan, "Saat 12'den itibaren yağmurun şiddetini artıracağını zaten biliyorduk. Meteoroloji de bizi bu yönde uyarmıştı, şu anda da o yağmuru yaşıyoruz. Sahadayız, vatandaşlarımızın can kaybı yaşamaması adına yaralanmalar olmaması adına elimizden gelen her türlü önlemi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bundan sonrası için yağmurun dinmesini bekliyoruz ama başka illerden takviye kuvvetler talep ettik onlar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bazı illerimizden AFAD Başkanlığı yeni araçlar göndermeyi planladı ve o araçların bir kısmı yola çıktı. Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bütün ihbarlara en kısa sürede elimizden geldiğince yetişiyoruz ve vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu noktada en önem verdiğimiz şey can kaybının yaşanmaması. Buralarda özellikle dere kenarlarında ve ırmak kenarında yaşayan vatandaşlarımızın çoğunu tahliye ettik zarar görmemeleri için. Bu noktadaki araçlarımızı kaldırdık, dükkanlarımızı boşalttık. Bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamımız, işi olmayanların dışarı çıkmamaları. Gerekli tedbirleri kendileri almaları ve bizim uyarılarımızı dinlemeleri noktasında vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.