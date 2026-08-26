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Sağlığım İş Yerinde Projesi Tanıtıldı

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlığım İş Yerinde' projesiyle Bartın OSB'de çalışanlara ücretsiz sağlık taraması, sigara bırakma polikliniği ve obeziteyle mücadele hizmetleri iş yerinde sunulacak. Projeyle 6 ayda 6 bin 700 çalışana ulaşılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlığım İş Yerinde" projesi kapsamında çalışanlara iş yerinde tarama ve sağlık hizmetleri sunulacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çalışan sağlığının korunması ve iş yerlerinde sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağlığım İş Yerinde" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Faruk Çağlar, Sağlık Bakanlığının, tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerine de önem verdiğini söyledi.

Proje kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışanlara yönelik çeşitli sağlık hizmetlerinin iş yerlerine ulaştırılacağını aktaran Çağlar, "Proje kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışanlara sigara bırakma polikliniği, kanser taraması ve obeziteyle mücadele kapsamında bazı hizmetlerde bulunacağız. Bunları ücretsiz kapınıza getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Sağlıklı ve üretken bireyler toplumun en büyük gücü"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışanların günlerinin önemli bölümünü iş yerlerinde geçirdiğine işaret ederek, buralarda oluşturulacak sağlıklı yaşam kültürünün çalışanların yanı sıra ailelerine ve toplumun geneline de olumlu yansıyacağını kaydetti.

Projeyle çalışanların sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkolün zararları, kronik hastalıklardan korunma ve erken tanı konularında bilgilendirilmesinin amaçlandığını anlatan Arslan, ihtiyaç duyan çalışanların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının da hedeflendiğini ifade etti.

Arslan, temel amaçlarının yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, hastalanmadan önce sağlığı korumak, sağlıklı yaşamı günlük hayatın doğal parçası haline getirmek olduğunu belirterek, "Çalışanların sağlığını ülkenin geleceğine yapılan önemli yatırım olarak görüyoruz. Sağlıklı ve üretken bireyler toplumun en büyük gücü. Kamu kurumları, sağlık çalışanları, işverenler ve çalışanların işbirliğiyle projenin başarılı sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise sağlıkta erken teşhisin önemine dikkati çekerek projenin amacına ulaşmasını temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat, il genelinde sürdürülen sağlık hizmetleri ve projenin hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Programın ardından salonda kurulan stantlar gezildi, programa katılan çalışanlar burada çeşitli sağlık taramalarından geçirildi.

OSB'de 6 ay yürütülecek tarama ve sağlık hizmetleriyle yaklaşık 6 bin 700 çalışana ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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