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İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç

İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
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Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, Roma'ya transfer olmak üzere. Ek sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcunun durumunda bir sıkıntı olmadığı ve kısa süre içinde İtalyan kulübüne imza atacağı belirtildi.

  • Roma, Fenerbahçe'den transfer etmek istediği Jayden Oosterwolde için ek sağlık kontrollerini tamamladı ve tetkikler başarıyla sonuçlandı.
  • İki kulüp, 1 milyon Euro kiralama bedeli, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı; opsiyon, oyuncunun en az 45 dakika forma giydiği 15 maça ulaşması halinde zorunlu olacak.
  • Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 112 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sergilediği başarılı performans ve gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde için transferde hareketli saatler yaşanıyor. 

EK SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Roma, Fenerbahçe’den transfer etmek istediği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için ek sağlık kontrollerini tamamladı. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İtalyan kulübüne imza atması bekleniyor.

İLK TEST YETERLİ BULUNAMAMIŞTI

Roma, Fenerbahçe ile prensipte anlaştıktan sonra Oosterwolde’yi ilk sağlık kontrolünden geçirmiş, ancak sonuçları yeterli bulmamıştı. Transfer şartlarını yeniden görüşen İtalyan ekibi, futbolcuyu ikinci bir detaylı muayeneye aldı.

TETKİKLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Fanatik’in aktardığına göre; Oosterwolde için yapılan ek tetkikler başarıyla tamamlandı. Oosterwolde’nin kısa süre içerisinde Roma'ya imza atacağı aktarıldı. 

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İki takım bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonu, Oosterwolde’nin en az 45 dakika forma giydiği 15 maça ulaşması halinde zorunlu hale gelecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hollandalı oyuncu Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla toplam 112 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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