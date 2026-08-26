Haberler

Şerit İhlali Can Aldı: 2 Kardeş Öldü, 2 Yaralı

Şerit İhlali Can Aldı: 2 Kardeş Öldü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada Erol Uçar (56) ile kardeşi Nurten Erdoğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada Erol Uçar (56) ile kardeşi Nurten Erdoğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sındırgı-Simav kara yolunun Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi kesiminde meydana geldi. Sındırgı'dan Simav yönüne giden Erol Uçar yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murathan Gökçe (44) idaresindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kaza yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü sürücü Erol Uçar ile yanındaki kardeşi Nurten Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği, diğer otomobilin sürücüsü Murathan Gökçe ile yanında bulunan Cihan Gökçe (34) yaralandı. Ambulansla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada ölen 2 kardeşin cansız bedenleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların çekilmesinin ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin'le ilgili korkunç iddiaya adli tıp son noktayı koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor