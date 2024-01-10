Bartın'da Odun Keserken Hayatını Kaybetti

BARTIN'da odun toplamak için gitti ormanda kestiği ağacın altında kalan Saldıray Pamuk (65) hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evden ormana odun toplamak için atıyla giden Saldıray Pamuk, akşam saatlerinde evine dönmedi. Aile üyelerinin telefonla aradığı Pamuk'a ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile köylülerin ormanda yaptığı aramalarda, köye 1 kilometre uzaklıktaki Alakaya mevkisinde Pamuk, kestiği ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Pamuk'un cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.