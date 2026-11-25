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Bartın'da İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Kübra Zuhal Demirkaynak ve Derya Karakoyun, yakalandıkları meme kanserini erken teşhisle yendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Biriminde 12 yıldır görev yapan Kübra Zuhal Demirkaynak, 1 yıl önce elle yaptığı muayene sırasında memesinde kitle fark etmesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurdu. Ultrason ve biyopsi incelemelerinin ardından Demirkaynak'ın meme kanseri olduğu belirlendi.

Kanserle Mücadele Biriminde çalışan hemşire Derya Karakoyun da 1 yıl önce rutin tarama kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) mamografi çektirdi. Görüntüleme sonucunun şüpheli bulunması üzerine hastaneye başvuran Karakoyun'a yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısı konuldu.

Erken teşhis ve tedaviyle kanseri yenerek sağlıklarına kavuşan Demirkaynak ve Karakoyun, hastalık nedeniyle bir süre ayrı kaldıkları mesleklerine geri döndü.

Erken teşhisin önemini yaşayarak gösteren ve kadınları bu konuda bilinçlendirmeye devam eden iki sağlık çalışanı, hemcinslerine elle muayene ve tarama testlerini ihmal etmeme çağrısında bulunuyor.

"Kadınlar 'Ben gencim, bana gelmez' düşüncesiyle hareket etmesin"

İki çocuk annesi Kübra Zuhal Demirkaynak, AA muhabirine, hastalığının erken aşamada tespit edildiğini söyledi.

Demirkaynak, kanser olduğunu öğrendiğinde umudunu kaybetmediğini dile getirerek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu, hormon ilacıyla takibinin sürdüğünü kaydetti.

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Demirkaynak, "Ben kanserde erken teşhisin öneminin vücut bulmuş haliyim. Erken teşhis o kadar önemli ki hastalığın seyrini, tedavi sürecinizi, psikolojinizi her şeyi etkiliyor. Kendinizi tanıyın, kendi muayenenizi yapın, hayatınızın ve hastalığınızın seyrini değiştirin. Kendinize ayıracağınız 1 dakika sizin için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Demirkaynak, tedavi sürecinde ailesinin, arkadaşlarının ve yakınlarının desteğinin kendisine güç verdiğini anlatarak, "Bir telefon, bir mesaj, sadece yanınızda olmaları bile çok büyük umut oluyor. Yalnız değilsiniz. Bunun canlı örneğiyim. Bir yıl önce kemoterapi alırken şimdi gayet sağlıklı, normal rutinlerine dönmüş bir insan olarak çalışıyorum." diye konuştu.

Kadınların, "Ben gencim, bana gelmez" düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Demirkaynak, kendi deneyiminden yola çıkarak kadınlara 20 yaşından itibaren bedenlerini tanımalarını ve düzenli elle meme muayenesi yapmayı önerdi.

"Kanserden korkma, geç kalmaktan kork"

Derya Karakoyun da yıllardır kadınları kanser taramalarına davet ettiğini, bu kez kendi tarama sonucuyla hastalıkla yüzleştiğini söyledi.

Sağlık çalışanı olmasına rağmen kanser olduğunu öğrendiğinde şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını anlatan Karakoyun, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu bilmesinin mücadele sürecinde kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Karakoyun, erken teşhis ve tedavi sayesinde hastalığı yendiğini belirterek, hormon ilacıyla takibinin devam ettiğini ifade etti.

Yıllardır kadınlara kanserde erken teşhisin önemini anlattığından bahseden Karakoyun, "Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu, erken teşhisin hayat kurtardığı konusunda kadınlarımızı 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' diyerek bilinçlendirmeye çalışmışızdır. Ben de bunu bildiğim için tedavilerimi sırasıyla uygulamaya karar verdim." dedi.

Karakoyun, kadınların herhangi bir şikayetlerinin olmasını beklemeden yaşlarına uygun taramaları yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Tedavinin ardından düzenli kontrollerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Karakoyun, "Her şey gelip geçiyor. Nefes aldığımız sürece umut her zaman var. Güçlü olsunlar, bu geçici bir süreç. Yeter ki pes etmesinler, kontrollerini ihmal etmesinler, tedavilerini aksatmasınlar." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat ise kanserle mücadelede erken tanının önemine işaret ederek, düzenli taramaların kanserin erken evrede tespit edilmesinde ve tedavi başarısının artırılmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Pulat, kadınların şikayetlerinin olmasını beklemeden yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmaları gerektiğini belirterek, kadınları ücretsiz sunulan kanser tarama hizmetlerinden yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM temas noktaları ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaya çağırdı.

Kaynak: AA