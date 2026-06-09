Bartın'da sahipsiz hayvanlar, 48 dönümlük alanda tedavi ve rehabilite ediliyor.

Mahalli İdareler Birliğince Uğurlar köyü mevkisinde 2021'de faaliyete geçen ve 23 dönüm alan üzerine kurulu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kapasitesinin arttırılması için geçen yıl çalışma başlatıldı.

Hayvan barınağının bitişiğinde bulunan 25 dönümlük orman arazisinin tahsisi yapılarak etrafı çitle çevrildi, gerekli kısımlara sundurmalar yapıldı, çevre aydınlatması ve güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Merkezin, kasım ayında genişletilmesinin tamamlanmasıyla 800 olan hayvan sayısı 1500'e ulaştı. Tedavi ve kısırlaştırmalarının ardından rehabilitasyon süreci sona eren hayvanlar, toplam 48 dönüm alana sahip merkezdeki 30 dönümlük doğal ortama salınıyor ya da sahiplendiriliyor.

Beslenme ihtiyaçları fabrikalardaki artık yemeklerden sağlanıyor

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Sercan Çubuk, AA muhabirine, hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarına bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Getirilen tüm hayvanların üreme kontrolünün ardından kayıt altına alınarak küpeleme işlemi yapıldığını anlatan Çubuk, "Mahalli İdareler Birliğince kurulan merkezimizde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanlar ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depolar ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Burada kedi ve köpeklerin ilk olarak genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir hastalığı, sakatlığı var mı, bu testleri yapıp teşhisleri konuluyor. Önce tedavilerini, ardından da kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Tedavi ve rehabilitasyondan sonra 30 dönümlük doğal yaşam alanına bırakıyoruz." diye konuştu.

Çubuk, merkezde 1500 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının günün 24 saati getirilebileceğini kaydetti.

Hayvanların birçoğunun tedaviye muhtaç halde merkeze getirildiğini bildiren Çubuk, "2 bin 800 sokak hayvanı kapasiteli merkezimizde şu an yaklaşık 1500 hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 300 köpek sahiplendirdik. Tabii sahiplendirmede en önemli kriterimiz, sahiplenilecek hayvanın kısırlaştırılmasının yapılmış ve sağlıklı olması." dedi.

Veteriner hekim Sercan Çubuk, hayvanların beslenmelerini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların mutfaklarından yemek artığı toplayarak sağladıklarını ve merkezdeki yemek hazırlama makineleriyle raf ömürlerini uzattıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun yanı sıra belirli periyotlarla mama alımı yapıyoruz. Toplu alanda yetişen hayvanlar olduğu için ister istemez yiyecek kavgası durumlarının önüne geçmek için 2 veya 3 öğün besleme yoluna gidiyoruz. Bu alan hazırlanırken hayvanlarımızın tamamen doğal ortamda olmalarına özen gösterdik ve bunun için gölge yapabilecek ağaçlandırma, yine sıcak havalarda rahat yatabileceği toprak zemin ortamı ve kulübelerle doğal yaşam alanı oluşturmaya çalıştık."