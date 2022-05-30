Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!" mesajını paylaştı.

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