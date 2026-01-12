Haberler

Barış Bildirisi'nin 10. Yılı... İhraç Edilen Akademisyen ve Dem Partili Çelenk: Barış İmzacısı Olmaktan Onur Duydum, Onur Duyacağım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Barış Bildirisi'nin 10. yılı dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, ihraç edilen akademisyen Can Irmak Özinanır, Barış Akademisyenlerine "düşman hukuku" uygulandığını belirterek barış talebinde ısrar eden akademisyenlerin yanında olduklarını belirtti. İhraç edilen akademisyen ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise "Barış imzacısı olmaktan onur duydum, onur duyacağım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor