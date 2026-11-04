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Barış Anneleri, bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş'a taleplerini iletti

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Barış Anneleri, bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş'a taleplerini iletti Haber Videosunu İzle
Barış Anneleri, bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş'a taleplerini iletti
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Barış Anneleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret ederek Çerçeve Yasa'daki düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebini iletti. Kurtulmuş'un 'Diyarbakır'a geldiğimde size konuk olmak isterim' dediği, Barış Anneleri'nin de kendisini ağırlamak istediği öğrenildi.

(TBMM) - Barış Anneleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Süreçle ilgili taleplerini dile getiren Barış Anneleri'ne TBMM Başkanı Kurtulmuş'un " Diyarbakır'a geldiğimde size konuk olmak isterim" dediği, Barış Anneleri'nin de "Sizi memnuniyetle ağırlamak isteriz" karşılığını verdiği öğrenildi.

TBMM'de 10 Ağustos 2026'da kabul edilen "Çerçeve Yasa"da öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve süreçle ilgili somut adımar atılması talebiyle dün TBMM'de siyasi partileri ziyaret eden Barış Anneleri, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile bugün de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Barış Anneleri, yaklaşık 50 dakika süren ziyaretin ardından, "Biz barış için buraya geldik. Kalıcı bir barışın olması için burdayız. Artık ne Kürt ne de Türk ağlamasın. Anaların gözyaşı dökülmesin istiyoruz. Polis, asker anneleri ve Kürt analar artık ağlamasın. Çocuklarımız cezaevlerinde çürüyor çocuklarımızın de çıkmasını istiyoruz. Polis ve asker anneleri de yanımıza gelsin ve el ele verelim. Tüm anneler bir araya geldiği zaman mutlaka barışı getireceklerdir" açıklamasını yaptı.

Ziyarette, Barış Anneleri'ni dinleyen Numan Kurtulmuş'un, "Diyarbakır'a geldiğimde size konuk olmak isterim" dediği, Barış Anneleri'nin de "Sizi memnuniyetle ağırlamak isteriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Barış Anneleri'nin taleplerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yazılı olarak da ilettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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