Haberler

Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatının 480. yılına özel sergi Deniz Müzesi'nde açıldı

Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatının 480. yılına özel sergi Deniz Müzesi'nde açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatının 480. yılında hazırlanan sergi, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide portreler, silahlar, minyatürler ve Preveze Deniz Zaferi'ne dair eserler yer alıyor.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatının 480. yılı dolayısıyla hazırlanan "Barbaros Hayreddin Paşa (1478-1546): Midilli'den Preveze'ye Osmanlı Deniz Gücünün Yükselişi" sergisi, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı, Osmanlı donanmasının gelişim süreci ve Akdeniz'deki güç dengelerinin ele alındığı sergide, denizcilik tarihine ilişkin seyir ve ölçüm aletleri, silahlar, minyatürler, tablolar ile koleksiyon eserleri yer alıyor.

Sergide ayrıca farklı sanatçılar tarafından yapılan Barbaros Hayreddin Paşa portreleri ile Preveze Deniz Zaferi'ni ve zaferin Osmanlı denizciliğine etkilerini konu alan bölüm ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'ya atfedilen "Methiye-i Barbaros" levhası da sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın askeri kimliğinin yanı sıra edebiyat, sanat, Akdeniz denizciliği ve Osmanlı deniz kültüründeki yerini ele alan sergi, her yaştan ziyaretçinin ilgisine sunuluyor.

Beşiktaş Deniz Müzesi'ndeki sergi, pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

10 yıl boyunca ülke yönetti, şimdi sevgilisinin klibinde zıplıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Jayden Oosterwolde'den A Milli Takım iddialarına yanıt

Türk Milli Takımı'nda mı forma giyecek? Oosterwolde'den açıklama
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, adını değiştirdi

Başbakan oğlu adını tek kalemde değiştirdi! Sebebi şaşırttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi: Kıbrıs meselesinde destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı