Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu, 1 kişiyi ise çevredekiler kurtardı - Haberler

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Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu, 1 kişiyi ise çevredekiler kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu, 1 kişiyi ise çevredekiler kurtardı

AKSARAY'da, Mamasın Baraj Gölü'ne serinlemeye giren 3 arkadaştan İsmail Duha (19) ve Kürşat Metin Yıldırım (19) boğularak yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, Mamasın Baraj Gölü'ne serinlemeye giren 3 arkadaştan İsmail Duha (19) ve Kürşat Metin Yıldırım (19) boğularak yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Eren (19) ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Gücünkaya köyünde Mamasın Baraj Gölü'nde meydana geldi. İsmail Duha, Kürşat Metin Yıldırım ve Ramazan Eren,  otomobille baraj gölüne giderek kıyıda piknik yaptı. Ardından serinlemek için suya giren Eren, Duha ve Yıldırım, kıyıdan yaklaşık 5 metre uzaklaştı. Bir süre sonra 3 genç, suda batmaya başladı. Gençlerin çığlık atıp yardım istemeleri üzerine kıyıya yakın olan Ramazan Eren, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer 2 genç ise suya batarak gözden kayboldu.

EL ELE TUTUŞMUŞ HALDE CESETLERİ BULUNDU

Bunun üzerine çevredekiler jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD'ın su altı arama ekibi tarafından yapılan aramada Duha ve Yıldırım'ın cansız bedeni el ele tutuşmuş halde bulunup, sudan çıkartıldı. 2 gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Kürşat Metin Ramazan Eren Aksaray Güncel Haberler

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