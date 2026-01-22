Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Boz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Boz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Boz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" fotoğraflarına oy veren Boz, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi Yerinde", "Günlük Hayat"ta ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini tercih etti.

Rektör Boz, AA'nın her yıl geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasındaki karelerin birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu belirterek, her birine farklı anlamlar yüklenen fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.