Banja Luka'da Arnaudiye Camisi tekrar ibadete açıldı

BANJA Bosna Hersek'teki Boşnaklar, Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi'nin tekrar ibadete açılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Arnaudiye Camisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

Törene katılan Boşnaklar, caminin yeniden ibadete açılmasının önemine işaret etti.

Norveç'in başkenti Oslo'da görev yapan Boşnak İmam Faruk Terzic, AA muhabirine, caminin tekrar ibadete açılmış olması dolayısıyla tarif edilemeyecek güzellikte hisler yaşadığını dile getirdi.

Terzic, "Bosna Hersek'e yönelik saldırının üzerinden çok zaman geçti ancak o zor anları hala hatırlıyoruz. Bugün, kardeş ülke Türkiye'nin yetkililerinin katılımıyla bu caminin yeniden ibadete açılışını göremeyen insanları da hatırlıyoruz. Arnaudiye Camisi'nin yeniden açılması umudu ve güvenliği sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek'teki tarihi ve kültürel yapıların restorasyonuna ve yeniden inşasına verdiği destekten memnun olduklarına işaret eden Terzic, bunun Türkiye'nin ve Türk halkının yüksek medeniyet düzeyini gösterdiğini anlatarak, "Bosna Hersek'te İslam kültürünün, geleneğinin ve dininin tüm simgelerinin restorasyonu ve bakımında Türkiye'nin ve Türk halkının bu duygusunun devam edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Bugün bizim için büyük bir gün"

Törene Srebrenik şehrinden gelen Nura Muratovic, Banja Luka'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, törene katılmak için sabah erken saatlerde yola çıktıklarını dile getirdi.

Naim Mujkanovic de caminin yeniden ibadete açılmasından memnun olduğunu kaydederek, törenin kendisinde farklı duygular uyandırdığını söyledi.

Diğer bir Boşnak Esma Ramulic ise "Caminin görünümü çok güzel. Bu benim için çok önemli, zaten bunun için buraya geldim. Bugün bizim için büyük bir gün." dedi.

Aziz Tatarevic de caminin yeniden ibadete açılmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, caminin görünüşünün kendisine 50 yıl önceki halini hatırlattığını kaydetti.

Arnaudiye Camisi

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi, savaşta ortadan kaldırılan 16 camiden birisi. Arnaudiye Camisi, şehirdeki Ferhadiye Camisi ile 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından dinamit yerleştirilerek yıkılmıştı.

Caminin yeniden inşası için 2017'de temel atma töreni yapıldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği, Arnaudiye ve Ferhadiye camilerinin yıkıldığı 7 Mayıs'ı "Camiler Günü" ilan ederek, 1998 yılından bu yana ülkedeki tüm camilerde etkinlikler düzenliyor.???