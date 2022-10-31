Bangladeş'te Yüzen Sebze Tarhları
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BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor.
BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor. Özellikle son yıllarda değişken deniz seviyelerinin insan faaliyetlerini etkilediği geniş kıyı bölgelerinde bu yöntem tercih ediliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel