Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'te Yüzen Sebze Tarhları

Güncel Haberler

Bangladeş'te Yüzen Sebze Tarhları

BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor.

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıBangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken çiftçiler, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor. Özellikle son yıllarda değişken deniz seviyelerinin insan faaliyetlerini etkilediği geniş kıyı bölgelerinde bu yöntem tercih ediliyor.

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıHavadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Barisal kentindeki yüzen sebze tarhları görülüyor, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıBangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken çiftçiler, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıBangladeş'in Barisal kentinde yüzen bir sebze tarhından sebze toplayan bir çiftçi, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıBangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken bir çiftçi, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Yüzen Sebze TarhlarıHavadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Barisal kentindeki yüzen sebze tarhları görülüyor, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangladeş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title