Bangladeş'te Yüzen Sebze Tarhları Güncel Haberler BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor. Bangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken çiftçiler, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) BARİSAL, 31 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde su kaynakları üzerinde yüzen tarhlarda sebze yetiştiriciliği giderek popülerlik kazanıyor. Özellikle son yıllarda değişken deniz seviyelerinin insan faaliyetlerini etkilediği geniş kıyı bölgelerinde bu yöntem tercih ediliyor. Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Barisal kentindeki yüzen sebze tarhları görülüyor, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken çiftçiler, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Barisal kentinde yüzen bir sebze tarhından sebze toplayan bir çiftçi, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Barisal kentinde yüzen sebze tarhlarının yanında kürek çeken bir çiftçi, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Barisal kentindeki yüzen sebze tarhları görülüyor, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş su Güncel Haberler

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