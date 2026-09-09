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Bangladeş'te yıl başından bu yana kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 999'a yükseldi

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Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkede etkili olan kızamık salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, ülkede yıl başından bu yana kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı dün itibarıyla 999'a yükseldi.

Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, mart ayından bu yana 166 binden fazla şüpheli kızamık vakası kaydedildi.

Ülkede mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasında ilk etapta 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verilirken, aşılama süreci daha sonra aşamalı olarak ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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