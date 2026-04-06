Bangladeş'te 6 haftada kızamık şüphesiyle 113 çocuk öldü

Bangladeş'te son 6 haftada kızamık şüphesiyle 113 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede, toplamda kızamık olduğu düşünülen çocuk sayısı 7 bin 600'ü aştı. Hükümet, aşılama kampanyası başlatarak salgınla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde, mart ayı ortasından bu yana kızamık olduğu düşünülen çocuk sayısının 7 bin 600'ü aştığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 6 haftada kızamık şüphesiyle 113 çocuğun yanı sıra, kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun da yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hükümet, salgına karşı 18 yüksek riskli bölgede 6 ay ile 5 yaş aralığındaki 1,3 milyondan fazla çocuğa yönelik acil aşılama çalışması başlatırken kampanyanın 3 Mayıs'tan itibaren tüm ülkeye yayılması planlanıyor.

Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının hastalığın hızla yayılmasına zemin hazırladığına işaret ediyor.

Halk sağlığı uzmanı Dr. ANM Nuruzzaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu kalabalık ve yoksul bölgelerde daha fazla can kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hükümet, ebeveynleri çocuklarını aşı merkezlerine götürmeye davet ederek zamanında aşılamanın salgını durdurmada en etkili yöntem olduğunu hatırlattı.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
