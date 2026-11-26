BANGLADEŞ 'Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla ülkenin Bangladeş Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon her iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtan kısa film gösteriminin ardından başladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra resepsiyona Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu da katıldı. Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerine değinen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Günü'nü bir kez daha gönülden kutluyor, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah, Türkiye ile Bangladeş arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağları önümüzdeki yıllarda daha da güçlenecektir" dedi.

Türkiye ile Bangladeş arasında savunma sanayii alanında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna atıfta bulunan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye ve karşılıklı güven, anlayış ve ortak menfaatler temelinde uzun vadeli bir ortaklık geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Bangladeşli muhataplarımızla yakın diyaloğumuzu sürdürmeye ve önümüzdeki yıllarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız. Son yıllarda ikili ilişkilerimizin kazandığı ivmeden özellikle memnuniyet duyuyoruz. Üst düzey ziyaretler ve kurumlarımız arasında gelişen diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da derinleştirme yönündeki ortak irademizi yansıtmaktadır. Türkiye ile Bangladeş arasındaki güçlü bağların siyasi, ekonomik, ticari, teknolojik ve kültürel alanlarda yeni iş birliği fırsatları doğuracağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı