Bangladeş, Husilerin Medine'deki Taybe Elektrik Santrali'ne saldırısını şiddetle kınadı

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Bangladeş, Yemen'deki Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Medine'deki elektrik santraline düzenlenen saldırının, "İslam'ın en kutsal mekanlarından birinin güvenliğine hizmet eden hayati sivil altyapının kasıtlı hedef alınması" olduğu belirtildi.

Bangladeş'in bölgesel barış ve istikrarı olumsuz etkileyen her türlü saldırıyı kesin şekilde reddettiği ve şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Husilerin 29 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA