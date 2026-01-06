Bangladeş: Venezuela'daki Son Gelişmelerden Dolayı Endişe Duyuyoruz

DAKKA, 6 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'teki geçici hükümet, Venezuela'daki son gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirterek, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında "diplomasi ve diyaloğa" öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş, ülkeler arasındaki tüm anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında diplomasi ve diyaloğun öncelikli olması gerektiğine inanmakta ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.