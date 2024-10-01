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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışını Gerçekleştirdi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışını Gerçekleştirdi
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış törenini Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenledi. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, üniversitenin hedeflerini anlattı. Törende açılış dersini veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilere tarihimizi sevmeleri ve bilim ile sanat üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılışı yapıldı.

Üniversitenin Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, üniversitenin hedeflerini anlattı.

Törende, açılış dersini veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak verdi.

Kızıltoprak, öğrencilere öğütler vererek, "Tarihimizi seveceğiz, çok okuyacağız ve nihayetinde bileceğiz, bilim, sanat ve fikir üreteceğiz ve tarihte olduğu gibi tekrar yöneteceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel

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