Bandırma'da kaza: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda kamyon sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.