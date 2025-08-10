Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki Mert Z. balkondan düşerek yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mert'in durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen Mert Z. (13) yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'ndaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1'inci kattaki evlerinin balkonundaki mermerin üstünde oturan Mert Z., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Mert Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
