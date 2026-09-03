Ombudsmanlar İstanbul'da Buluştu

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla "Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu" düzenlendi.

Anadolu Hakimevi'nde "İnsan Haklarının Korunması ve İyi Yönetimin Güçlendirilmesinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü: Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasında Deneyim Paylaşımı" ana temasıyla gerçekleştirilen forum, Balkanlar ve komşu ülkelerin ombudsmanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu toplantının neticesinde yapılacak tecrübe paylaşımlarıyla birlikte her ülkenin mutlaka istifade edeceği ve güzel örneklerin yaygınlaşacağı bir tablonun çıkacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Gül, "Ombudsmanlıkla idare arasında bir karşıtlık değil, tam aksine bu kurumun insan hakları başta olmak üzere vatandaşa dokunan, vatandaşın önceliği olan işlerde bir destekçi olduğunu, idarenin de vatandaşın patronu değil vatandaşın hizmetkarı olduğu, iyi örneklerin çoğaltılması konusunda, hataların tespit edildiğinde bunu kurumsal bir zafiyet değil, ders çıkartılacak, vatandaşa hizmet verilme anlamında bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz ve böyle çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kamu hizmetlerinde vatandaşların aldığı hizmetlere ilişkin olumlu ya da olumsuz örnekleri bir istatistik olarak görmediklerini kaydeden Gül, "1000 kişiye verdiğimiz düzgün bir kamu hizmetinden ziyade o hizmetten ya da bu sebeple yararlanamayan bir kişinin hakkı, hukuku ve o bir kişinin de kamu hizmetlerinde eşit ve adil bir şekilde yararlanması bizim için daha kıymetli. O açıdan arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın taleplerini, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı tavsiye kararlarının uygulanması, hayata geçmesi ve bir daha aynı müracaatların olmaması açısından bunların kurumsal bir yapıya kavuşturulması anlamında elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Oturum konularında ortak ve güncel zorlukları ele almaya gayret ettik"

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da forumun ana başlığını oluşturan "İnsan Haklarının Korunması ve İyi Yönetimin Güçlendirilmesinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü: Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasındaki Deneyim Paylaşımı" ifadesinin, bugün bir araya gelme amaçlarını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Akarca, Balkanlar ve komşu ülkeler ile Türkiye arasında yüzyıllara uzanan köklü tarihi ve kültürel bağlarla toplumlar arasında nesiller boyunca oluşan güçlü beşeri ilişkiler bulunduğuna değinerek, "Ortak coğrafyamızda karşılaştığımız önemli sorunların bir bölümü artık yalnızca ulusal sınırlar içerisinde ele alınabilecek sorunlar değildir. Balkan rotası, milyonlarca insanın hareketliliğine sahne olan bir coğrafyadır. Bu hareketlilik, düzensiz göç ve sınır yönetimi meselesiyle birlikte sığınma hakkı ve kırılgan grupların haklarının güvence altına alınması konularında da toplanmaktadır." şeklinde konuştu.

Sosyal haklara eşit erişim, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği riskler ve tehditler, şeffaf ve hesap verebilir yönetim, kırılgan grupların hakları ve çevre hakkının gündemdeki ana başlıklardan sadece birkaçı olduğunu vurgulayan Akarca, bu bağlamda deneyim paylaşımının bugün her zamankinden daha değerli olduğuna, iyi uygulama örneklerinin diğer ülkelerin kendi ülkelerindeki benzer sorunları çözmelerine yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Akarca, forumu organize ederken oturum konularında ortak ve güncel zorlukları ele almaya gayret ettiklerini, bu kapsamda toplam 5 oturum planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk oturumumuzda 'Vatandaş ile Devlet Arasında Güven Köprüsü Olarak Ombudsmanlık ve İnsan Hakları Kurumları' başlığını ele alacağız. Bu başlığın forumumuzun başlangıcında yer almasını özellikle anlamlı buluyorum. İkinci oturumumuzda 'Ulaşılması Güç ve Kırsal Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Kişilerin Haklarının Korunması' konusunu konuşacağız. Üçüncü oturumumuzda 'İyi Yönetim İlkelerinin Yaygınlaştırılmasında Ombudsmanlık Kurumlarının Katkısı'nı ele alacağız. Dördüncü oturumumuzda 'Bölgesel Ortak Sorunları ve Ombudsmanlık Kurumlarının Karşılaştığı Zorluklar'ı değerlendireceğiz. Forumumuzun ikinci gününde gerçekleştireceğimiz son oturumda ise 'Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasında İnsan Hakları Alanında Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi' konusunu ele alacağız. Aslında bu başlık bugün burada gerçekleştireceğimiz buluşmanın nihai hedefini de ortaya koymaktadır."

KDK olarak arzularının mevcut işbirliklerinin daha da güçlenmesi, kurumlar arasında düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımının devam etmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi olduğunu aktaran Akarca, Türkiye Cumhuriyeti olarak Balkanlar ve komşu ülkelerle sahip oldukları tarihi ve beşeri bağları çok önemsediklerini söyledi.

"Ombudsmanlık kurumları, vatandaş ile kamu idaresi arasında güvene dayalı güçlü köprü oluşturuyor"

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan ise ombudsmanlık kurumlarının vatandaş ile kamu idaresi arasında güvene dayalı güçlü bir köprü oluşturduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bireylerin hak arama yollarını güçlendiren bu kurumların, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan odaklılık ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesine önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Ercan, "Günümüzde güçlü kamu yönetimi yalnızca etkin hizmet üretmekle sınırlı değildir. Vatandaşın sesini duymak, talebini doğru anlamak, haklarını etkili biçimde korumak ve çözüm süreçlerine katılımını sağlamak da çağdaş yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından bazılarıdır. Her ülkenin kendine özgü idari yapısı, hukuk düzeni ve kurumsal tecrübesi bulunmakla birlikte vatandaş haklarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin geliştirilmesi ile kırılgan kesimlerin sesinin daha güçlü duyurulması hepimizin ortak hedefidir. Bu toplantıda paylaşılacak her tecrübenin başka bir ülkede yeni bir bakış açısına veya etkili bir uygulamaya dönüşebileceğine, kurulacak her ortaklığın ise vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan kalıcı sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum." dedi.

Foruma, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya'dan ombudsmanlar ve beraberlerindeki heyetler de katıldı.

İki günlük forum kapsamında yabancı ombudsmanların konuşmacı olarak yer alacağı 5 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Oturumlarda insan haklarının korunması, iyi yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ve ombudsmanlık kurumları arasındaki deneyim paylaşımı farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Kaynak: AA