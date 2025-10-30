Balkanlar'daki temsilciliklerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkan ülkelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Meclis Başkanı Dimal Basha, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Törende konuşan Büyükelçi Angılı, Türkiye'nin, bugün bir yüzyıl öncesine göre daha güçlü olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Basha ise Türkiye'nin Kosova için kilit müttefik ve stratejik ortak olduğunu kaydetti.

Tören, katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı, Kosova'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığının Prizren şehrinde konuşlu olduğu Sultan Murat Kışlası'nda konser verdi.

Ayrıca Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği desteği, Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) ile Prizren Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı "Cumhuriyet Bayramı Konferansı" düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okullarının da Kosova'nın başkenti Priştine'deki binasında düzenlediği programda, öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı gösteriler sunuldu.

Öte yandan, Prizren merkezli Orkide Kadınlar Derneği üyesi 102 kadının el emeğiyle örülerek oluşturulan Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı vesilesiyle Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu binasının balkonuna asıldı.

Kuzey Makedonya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Cumhuriyetin 102 yıl önce kurulduğunu anımsatan Ulusoy, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemize ve milletimiz her alanda çok mesafe kat etti. Ülkemiz BM, NATO, OECD ve G20 gibi birçok uluslararası teşkilatın üyesi, Avrupa Birliği aday ülkesi. Dış politika ve arabuluculuk, savunma sanayii, kalkınma ve insani yardımlar, bağlantısallık gibi alanlarda aktif bir rol oynayarak dünya barışına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın çok sağlam bağlar ile birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, bu bağın da iki ülke halkları olduğunu söyledi.

Resepsiyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Öte yandan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde Üsküp Esnaf Derneği desteğiyle Eski Üsküp Çarşısında yürüyüş düzenlendi.

?Arnavutluk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Tiran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın himayesinde düzenlenen resepsiyona, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bağların sadece anlaşmalar veya üst düzey ziyaretlerden ibaret olmadığını, kültürel yakınlığın Balkanlar ve ötesi için paylaşılan bir gelecek vizyonunun ürünü olduğunu söyledi.