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Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Kapsamında Edirne Ziyareti

Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Kapsamında Edirne Ziyareti
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Balkan ülkelerinden gelen rektörler Edirne'deki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, müze hakkında bilgi verdi.

Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu dolayısıyla Balkan ülkelerinden Edirne'ye gelen rektörler Edirne'de Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör ve akademisyenlere müze hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Arnavutluk Elbasan Üniversitesi Rektörü Aleksandër Xhuvani, Bulgaristan Stara Zagora Trakya Üniversitesi Rektörü Dobri Yarkov, Kuzey Makedonya Tetova Üniversitesi Rektörü Jusuf Zejneli ve Senato Başkanı Kenan Ferati, Yunanistan Teselya Üniversitesi Rektörü Charalambos Billinis, Rektör Yardımcıları Loannis Stefanidis ve Chrysi Laspidou, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nermin Sarajlic, Bosna Hersek Zenica Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mirza Oruc ile Kosova Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Armond Daci yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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