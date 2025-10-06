Balkan Ülkeleri Başsavcıları 4. Forumu Sofya'da Başladı

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Ülkeleri Başsavcıları 4. Forumu, başkent Sofya'da başladı.

Sofya'daki Boyana Devlet Köşkü'nde başlayan ve 2 gün sürecek foruma, Slovenya, Arnavutluk, Kosova ve Romanya başsavcılarının yanı sıra Sırbistan ve Karadağ'dan başsavcı heyetleri katılıyor.

Foruma Türkiye'yi temsilen katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, açılışta yaptığı konuşmada, forumu "güçlü bir hukuki işbirliği modeli" olarak tanımladı. Şentürk, "Bu buluşma, yalnızca işbirliğimizi canlandırma irademizin değil, aynı zamanda sınır aşan tehditlere karşı birlikte hareket etme sorumluluğumuzun da ifadesidir." dedi.

Savcıların yalnızca adaletin sağlanmasında değil aynı zamanda bölgesel istikrarın korunmasından ortak değerlerin savunulmasından ve vatandaşların güvenliğinin teminat altına alınmasından da sorumlu olduklarını anımsatan Şentürk, "Balkanlar, stratejik konumu itibarıyla tarih boyunca hem kültürel zenginliğin hem de çeşitli güvenlik tehditlerinin merkezi olmuştur. Organize suçlar, terörizm, yasa dışı göç, yolsuzluk ve siber suçlar bu coğrafyada hepimizi ilgilendiren ortak tehditlerdir. Bu tehditlere karşı ulusal çabaların ötesine geçen bölgesel düzeyde etkili ve sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmemiz zorunludur." ifadelerini kullandı.

Siber suçları ve göçmen kaçakçılığı

Siber suçlara da değinen Şentürk, "Dolandırıcılık, kara para aklama, kripto para üzerinden yürütülen yasa dışı işlemler, çocukların çevrim içi istismarı ve terörün finansmanı artık dijital ortamda gerçekleşmekte ve tüm bölge için ortak bir tehdit oluşturmaktadır."

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin de bu dijital faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hale geldiğine işaret eden Şentürk, "Çevre suçlarıyla mücadele de savcılık makamlarının önemli ele alması gereken yeni sorumluluk alanlarından biridir. İşte tam da bu nedenle savcılar arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliği ağlarının güçlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

???????Şentürk, Savcılığın, yalnızca hukuki bilgiyle değil, adalet duygusu, etik değerlere bağlılık ve kamu hizmeti bilinciyle yürütülen "kutsal bir görev olduğunu" da belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov: "Balkanlar türbülansın ve zorlukların beşiği"

Forumda konuşan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ise "Balkanlar türbülansın ve zorlukların beşiği ama aynı zamanda büyük fırsatların da olduğu bir yerdir." dedi.

Verimli sınır ötesi işbirliğinde sınırların adeta sembolik bir hale gelebildiğine işaret eden Jelyazkov, özellikle Bulgaristan'ın Türkiye ile yaptığı işbirliğini örnek gösterip şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ile göçmen akınlarını kontrol altına alma konusunda kurduğumuz mükemmel işbirliğini takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine giden yol, belki de bu yasa dışı göç faaliyetini yürüten kaçakçıların kullandığı rotaların yüzde 99'unu oluşturuyor. Bu alanda işbirliğinin rolü çok büyük."

"İşbirliğimiz artık Avrupa boyutuna da ulaşmıştır"

Forumun ev sahipliğini yapan Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Borislav Sarafov da "Bulgaristan'da savcılık da sadece ceza adaletinde değil, kamu çıkarlarının korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Açılış konuşmasında Türkiye ile yapılan verimli işbirliğin altını çizen Sarafov, Balkan Başsavcıları Forumu'nun temelinin 6 yıl önce atıldığı İzmir'deki ilk toplantıya şahsen katıldığını anımsattı.

Bugün Balkanlar'ın artık gerginlik ve çatışmaların yaşandığı bir yer olmadığını belirten Sarafov, şöyle devam etti:

"Bizler, adalet için işbirliği ve ortak irade konusunda bir model olabilir ve olmalıyız. Bu bağlamda, özellikle Bulgaristan ve Türkiye savcılıkları arasındaki son derece verimli işbirliğini vurgulamak istiyorum. Bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'ün kişisel çabaları sayesinde olmuştur. İşbirliğimiz, özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne katılmasından sonra, artık Avrupa boyutuna da ulaşmıştır.??????"