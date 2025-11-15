Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı Sonuçlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu (BCCF) 3. Konferansı kapsamında; foruma üye ülkeler tarafından görüşülen ve forumun resmi statüye kavuşmasını sağlayan tüzük kabul edilerek ' Antalya Deklarasyonu' imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen 'İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü' konulu Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı sürüyor. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen konferansa forum üyeleri Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ile forumun gözlemci statüsündeki üyeleri Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Romanya anayasa mahkemelerinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova anayasa/yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile Afrika Anayasa Yargısı Konferansı Daimi Genel Sekreteri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları katıldı.

TASLAK TÜZÜK GÖRÜŞÜLDÜ

Konferans kapsamında gerçekleştirilen oturumların ardından Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu'na üye 6 ülkenin anayasa mahkemeleri başkan ve üyelerinin katılımı ile Üyeler Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 27 Ekim 2023 tarihinde kurulan forumun yapısı, hedefleri ve faaliyetleri ile dönem başkanlığı ve üyelik gibi hususları düzenleyen taslak tüzük görüşüldü.

'SOMUT KARAR ALMA MEKANİZMASINA İHTİYAÇ DUYDUK'

Toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, taslak tüzüğün diğer bölgesel birliklerin model alınarak hazırlandığını belirterek, "Diğer bölgesel mekanizmalarda somut bir karar mekanizması ve temsilde rotasyon esaslı unsurlardır. Esasen yaşanan süreç de bize göstermektedir ki forum için informal bir yapıdan ziyade somut bir karar mekanizması içeren bir yapı öngörülmesi, forumun sağlıklı işleyişi açısından da tercih edilebilir bir durum olarak gözükmektedir. Dolayısıyla artık üçüncü yılını doldurduğumuz bu iş birliğinin somut karar alma mekanizmasına ihtiyaç duyduğu açıktır" dedi.

RESMİ STATÜYE KAVUŞTU

Müzakerelerin ardından tüzük oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu, resmi statüye kavuştu. Tüzüğün kabulüne ilişkin 'Antalya Deklarasyonu' Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Pavlina Panova, Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Nexhmi Rexhepi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski, Karadağ Anayasa Mahkemesi Başkanı Snezana Armenko ve Arnavutluk Anayasa Mahkemesi adına Üye Sonila Bejtja tarafından imzalandı.

DİYALOG, İŞ BİRLİĞİ VE DENEYİM

Anayasa ve yüksek mahkemeleri/konseyleri ile muadili kurumların, anayasal yetkileri çerçevesinde, ulusal anayasalarla güvence altına alınan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları ilkelerinin korunmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulanan deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi: "Anayasanın ve anayasal değerlerin garantörleri olarak, Balkan anayasa yargısı mercilerinin başkanları ve temsilcileri sıfatıyla bizler; Balkan ülkelerinde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine olan bağlılığımızı beyan ederiz. Balkan anayasa yargısı mercilerinin başkanları ve temsilcileri olarak bizler, bahsi geçen değer ve ilkelerin Balkan ülkelerinde teşvik edilmesi amacıyla anayasa yargısı alanında bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla iş birliği geliştirme taahhüdümüzü yeniden teyit ederek anayasa yargısı alanında sürekli olarak faaliyet gösteren bir platformun, mahkemeler arası diyalog, iş birliği ve deneyim ile bilgi paylaşımını büyük ölçüde artıracağına inanmaktayız."

4'ÜNCÜ KONFERANS KUZEY MAKEDONYA

Deklarasyonda ayrıca önümüzdeki yıl düzenlenecek Balkan Anayasa Mahkemesi Forumu 4. Konferansı'nın Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.