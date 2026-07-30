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Balıkesir Valiliğinden bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama:

Balıkesir Valiliğinden bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama:
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- "Ayvalık ilçemizin üç mahallesini de etkileyen yangınla mücadelede 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans ve 850 personel ile 55 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır"

Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını, Gömeç ilçesindeki yangına mücadelenin ise devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Edremit ilçesi Altınoluk ve Gömeç ilçesinin Kumgedik mahallelerinde çıkan yangınlardan, Altınoluk yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Gömeç ilçesindeki yangınla mücadelenin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayvalık ilçemizin üç mahallesini de etkileyen yangınla mücadelede 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans ve 850 personel ile 55 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır.

Ayvalık ilçemiz Hacıveliler ve Tıfıllar Mahallelerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız için kamu kurumlarımızda barınma imkanı sağlanmış ve 53 vatandaşımız geceyi Ayvalık KYK yurdunda geçirmiştir. Ayrıca 560 küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadadır."

Kaynak: AA
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