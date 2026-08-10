Sındırgı'da Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelinen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 160, kırsal mahallelerde ise 145 olmak üzere toplam 305 kalıcı konut ile 1 iş yerinin hak sahipleri belirlendi.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede 26 binin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Bu kapsamda, ilçe merkezinde 160, Gölcük, Alacaatlı, Osmanlar ve Kertil kırsal mahallelerinde 145 olmak üzere toplam 305 deprem konutu ile 1 iş yerinin kura çekimi AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin belirlendiği kura töreni sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

VALİ USTAOĞLU KONUTLARI İNCELEDİ

Kura çekimi için Sındırgı'ya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Hz. Ebubekir Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunması ve öğle namazının kılınmasının ardından ilçe merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Kertil kırsal mahallesinde yapımı planlanan caminin temel atma törenine katıldı. Şehit eşi için yapılan deprem evini de inceleyen Ustaoğlu, ardından Kertil Deprem Konutları'ndaki çalışmaları yerinde gördü. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, deprem sonrasında devletin tüm kurumlarıyla birlikte yaraların sarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDECEK

Kura çekimi öncesinde ve sonrasında hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Yapımı tamamlanacak diğer deprem konutlarının kura çekimlerinin de önümüzdeki günlerde belirli bir program dahilinde devam edeceği bildirildi. Diğer taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı