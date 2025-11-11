Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı, ancak çevre illerde de hissedildi.
- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem saat 04.54'te yerin 8.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.54'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KENTTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Yerin 8.12 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel