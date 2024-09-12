Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın yaklaşık 6 yıldır atıl durumda olmasına tepki gösterdi. Elindeki dürbünle Balıkesir Merkez Havaalimanı önünde "yolcu uçağı bekleyen" CHP'li Serkan Sarı, "Acaba biz çıplak gözle göremiyor muyuz diye bugün dürbünle geldik. Hala bir şey göremiyoruz. Geliri olan bu havaalanının gideri 169 milyon TL, yani gelirinin milyon lira olan 169 katı gideri olan bu havaalanına hala bir uçak inmedi. Bakan'a çağrıda bulunuyorum, bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Bu yatırımı yaptıysanız gelip bu havaalanında çalıştıracaksınız. Eğer havaalanı şirketleri, hava yolu şirketleri buna karar veriyorsa bırakın Bakanlığı hava yolu şirketleri yapsın" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı açıklamada, açıldığı günden bu yana 6 yıl geçmesine rağmen Balıkesir Merkez Havalimanı'na tek bir yolcu uçağı inmeyişine tepki gösterdi. Daha önce havaalanı ile ilgili rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaşan CHP'li Sarı, bu kez elindeki dürbünle Balıkesir semalarında "yolcu uçağı aradı." "Hala bir şey göremiyoruz. Hala çağrılarımıza cevap alamadık" diyen CHP'li milletvekili Serkan Sarı, şöyle konuştu:

"BİR UÇAK BİLE İNMEDİ, PERSONELİ ARTTI"

"Ulaştırma Bakanımıza çağrıda bulunmuştuk. Soru önergeleriyle, Meclis'te açıklamalar yaparak, basın açıklamalarıyla kamuoyuna aydınlatarak Bakan'dan bitmiş olan, 2019 yılından beri faal olan bu havaalanına uçak indirmesi için çağrımızı her türlü yapmış durumdayız. Bugün geliyoruz acaba Bakan bir şeyler yapıyor da biz mi görmüyoruz diye, dürbünümüzle de geldik. Bakalım bu çalışmaların sonunda 5,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 46 personelle çalışmaya başlayan bugün 78 personele çıkan ve bir tane tarifeli uçak inmeyen bu havaalanına acaba ne yapılıyor diye inceleme yapmaya geldik. Bu gözlerimizle göremedik. Dürbünümüzle baktık gene bir şey göremedik.

"GİDERİ GELİRİNİN 169 KATI"

Geliri olan bu havaalanının gideri 169 milyon TL yani gelirinin milyon lira olan 169 katı gideri olan bu havaalanına hala bir uçak inmedi. Buradan Ulaştırma Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum Türkçe anlatıyoruz, anlaşılmıyor, farklı dillerde de açıklamalar yapmamız gerekiyorsa onu da yapalım ama Balıkesir halkının yatırımının karşılığını verilmesi gerekiyor."

"KİMİN AKLIYLA BU YATIRIMI YAPTINIZ?"

Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın bugünkü değeri ile 550 milyon liralık bir yatırım olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Soru önergemize verilen cevap, hava yolu şirketlerinin bu konuda gerekli bulmadığı, karlı bulmadığı için uçak indirmek istemediği. Peki, bu havaalanını yaparken aklınız neredeydi? Kimin aklıyla bu yatırımı yaptınız, bu hesabı kim yaptı? Bu hesapsızlığın bedelini kim ödeyecek? Sizin bu hesapsız yatırımlarınızın sonucunda oluşan zarar 550 milyondan fazla bugünkü değeri ile buranın yatırım maliyeti 550 milyondan fazla ve 169 milyona yakın da gideri var. Buranın geçtiğimiz yıl 78 milyon lirayı bulan gideri bu yıl 150 milyon lira daha olacağı öngörülüyor. Yani her yıl zarar eden bu havaalanına ne yazık ki bir tarifeli uçak indirmeyi başaramıyorsunuz.

"BU HAVAALANINI ÇALIŞIR HALE GETİRMEK ZORUNDASINIZ"

Bakan'a çağrıda bulunuyorum, bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Bu yatırımı yaptıysanız gelip bu havaalanında çalıştıracaksınız. Eğer havaalanı şirketleri hava yolu şirketleri buna karar veriyorsa bırakın Bakanlığı hava yolu şirketleri yapsın. O zaman siz görev ve sorumluluğunuz yerine getirmediğiniz sürece Balıkesir halkının hakkını savunmaya devam edeceğim. Bu çağrılarım devam edecek. ya buradaki havaalanına uçak inecek, Balıkesir halkına hizmet edecekseniz ya da gereğini yapacaksınız. Balıkesir halkı bu yatırımın çalışır hale gelmesini istiyor ya da bu yatırımı çalıştıramıyorsanız sorumlular kimse çıkıp açıklama yapsın. Buraya Cumhurbaşkanı geldi açıklama yaptı, hayırlı olsun diye; Ulaştırma Bakanı geldi açıklama yaptı, hayırlı olsun diye. 6 tane Ulaştırma Bakanı burasıyla ilgili açıklama yaptı. Bölgenin AKP'li milletvekilleri açıklama yaptı. Herkes konuştu, herkes konuştu ama bir tek icraat göremedik. Buradan Cumhurbaşkanı'na ve Bakan'a sesleniyorum; Balıkesir'deki bu yatırımı çalışır hale getirmek zorundasınız, sizleri göreve davet ediyorum."